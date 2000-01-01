В Иране число погибших в результате атак израильских и американских ВВС превысило 1000

Столица Ирана - под плотным ракетным ударом. Взрывы гремят в том числе в центре города. В израильских ВВС сообщили, что новейший истребитель F-35 впервые поразил воздушную цель: учебно-боевой самолет Як-130 военно-воздушных сил Ирана. Американская армия, для нанесения ударов по территории Исламской республики применяет дальние бомбардировщики, которые взлетают с аэродромов, расположенных в США.

"В операции участвуют более 50 тысяч военнослужащих, 200 истребителей, два авианосца и бомбардировщики США. В ближайшее время ожидается прибытие дополнительных сил. Менее чем через 100 часов после начала операции мы уже нанесли удар почти по 2000 целям, серьезно ослабили воздушную оборону Ирана и уничтожили сотни баллистических ракет, пусковых установок и беспилотников", - сообщил Брэдли Купер, глава Центрального командования ВС США.

Целый городской квартал превратился в руины

Американское командование отчиталось, что первоочередные цели - это иранские командные пункты ракетных соединений. Однако в ходе ударов по Тегерану в руины превратили целый городской квартал.

"Было три сильных взрыва, последний был очень мощным. Попало в здание полиции возле парка Авини. Взрывы были очень сильными, все окна в этом районе разбиты, многие здания разрушены, и несколько автомобилей уничтожены", - говорит местный житель.

Возле берегов Шри-Ланки американской подлодкой класса "Вирджиния" потоплен фрегат иранских ВМС Дэна. Корабль возвращался из Индии после международных морских учений. Большая часть экипажа погибла.

"В 5:08 утра военно-морской флот и береговая охрана получили сигнал бедствия от судна, принадлежащего иранскому военно-морскому флоту. Около 30 моряков получили серьезные ранения. На борту этого судна находилось около 180 человек", - сообщил глава МИД Щри-Ланки Виджита Хератх.

Израильские силы расширяют географию ударов

Под массированными ударами Израиля и Ливан. Под предлогом устранения военной угрозы со стороны группировки "Хезболла" ЦАХАЛ бьет по территории всей страны, включая столицу - Бейрут. В южных районах началась сухопутная операция. Израильские силы расширяют географию ударов и внутри Ирана.

"Армия обороны Израиля завершила широкомасштабную волну атак на огневую и ракетную базу иранского террористического режима. В ходе атаки истребители ВВС поразили более 20 целей в Исфахане и Ширазе. Это район, который мы атакуем впервые с начала операции. В каждом комплексе и на каждом объекте, которые расположены на большой территории, хранились баллистические и крылатые ракеты, некоторые из них - в подземных туннелях", - заявил Эффи Дефрин, представитель израильских вооруженных сил.

Несмотря на заявления США, что они уже уничтожили семнадцать иранских военных кораблей и подводную лодку, Ормузский пролив до сих пол заблокирован. КСИР утверждает, что потоплены уже порядка десяти танкеров, которые пытались прорвать морскую блокаду.

Появились также кадры, которые доказывают, что бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад жив и здоров. О его смерти несколько дней ходили неподтвержденные слухи. В местных выпусках новостей говорят- что это должно придать сил иранскому народу в священной войне против США и Израиля. Минувшей ночью ударам беспилотников подверглось консульство Соединенных Штатов в Дубае.

Сирены в Иерусалиме

Сирены воздушной тревоги звучат в Иерусалиме и Хайфе. Командование КСИР утверждает, что атаковано здание Минобороны Израиля и военные объекты в Тель-Авиве и Петах-Тикве. Под удар попала американская военная база, расположенная рядом с аэропортом Эрбиля в Ираке. Также военные Ирана заявили, что ракетами поражен эсминец ВМС США в Индийском океане в то время, когда на борт велась перекачка горючего с корабля-топливозаправщика.

Полученные спутниковые снимки подтверждают информацию, что в ходе иранских ударов армия США потеряла уже второй радар единой на Ближнем Востоке системы ПВО. Он располагался в местечке Аль-Рувайсе в ОАЭ. Другой радар был уничтожен ещё 1 марта. Появились кадры, как по целям на территории Израиля наносят удары группировка "Исламское сопротивление Ирака". Также проиранские организации ведут огонь и с территории Иордании.

В Турции заявили, что в воздушном пространстве страны была сбита иранская ракета. Власти страны в очередной раз подчеркнули, что настаивают исключительно на мирных методах решения конфликта, но если будет угроза стране - военные предпримут все необходимые шаги.