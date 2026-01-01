Смертельный год для врагов человечества. В 2026-м на Земле будет хуже, чем годом ранее: во всех сферах - политике, экологии, новый цикл напряженности, утверждает Сидик Афган. Предсказавший распад СССР нумеролог не обещает легкой жизни.

Выступая на российским телевидении, Афган предупредил об опасном лете 2026-го. Ожидаются землетрясения, наводнения, цунами. В июне земля затрясется на Камчатке, Сахалине и Байкале, подземные толчки переживут люди в Исламабаде, Кабуле и Дели.

Пророк-математик уточняет: лето будет плохим для плохих людей и хорошим для хороших. Как определить, кто хороший, а кто плохой, нумеролог не пояснил. Афган добавил, что беспорядки будут на каждом континенте.

Провидец подчеркнул, что главный удар переживет Украина: 13 марта станет роковой датой для главы киевского режима Владимира Зеленского. После нее он исчезнет, и все про него забудут. Вскоре завершится конфликт: по словам Сидика, часть Украины останется, но Россия получит свое.

Математик утверждает, что может просчитать будущее России аж до 2065 года. Он убежден, что распавшийся СССР возродится в новой форме — как политико-экономическое объединение, куда войдут все бывшие республики.