Подарок РВСН: Иран повредил важнейший американский радар на Ближнем Востоке

Инфраструктура армии США на Ближнем Востоке планомерно уничтожается. В числе прочего под раздачу попала радиолокационная станция AN/FPS-132 в Катаре. Радиолокатор стоимостью свыше миллиарда долларов получил ощутимые повреждения.

По данным портала News18, ударом иранских ракет серьезно повреждена одна из сторон. Тегеран "выбил глаз", направленный в сторону Исламской Республики. Отмечается, что это стало самой ощутимой потерей США: важнейшая система была поражена в первый день конфликта.

AN/FPS-132 — стационарная РЛС, предназначенная для обнаружения воздушных и баллистических целей. Российские специалисты уже назвали уничтожение радаров США "подарком" российским ракетным войскам стратегического назначения. Потеря трех радаров THAAD и AN/FPS-132 сокращает глубину раннего обнаружения баллистических ракет на дальностях до 5000 километров.