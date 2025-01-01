Анна Семенович сделала заявление о женатом женихе: больше не может скрывать правду

Анне Семенович уже 45 лет, но замужем певица так и не была. Когда она встретила мужчину, с которым искренне захотела связать свою жизнь, оказалось, что у него уже есть жена.

Семенович представила возлюбленного два года назад. Она не стала прятать мужчину и делать из романа тайну. Анна честно рассказала, что счастлива в отношениях с бизнесменом из Германии Денисом Шреером, который разводится с супругой.

Денис еще весной 2025-го говорил, что готов сделать Анне предложение. Но не может позвать артистку замуж, потому что никак не оформит документы о расторжении предыдущего брака. Бизнесмен уверял, что с супругой его уже давно ничего не связывает, но так как они поженились в Германии, расторгнуть отношения довольно трудно — на это требуется время и немалые деньги.

С тех пор прошел год. У Анны в очередной раз спросили, развелся ли Денис. Певица, явно уставшая от этого вопроса, решила больше не отмалчиваться. Семенович сделала заявление о Шреере.

"Он уже развелся, давно уже. Мы просто об этом не говорили. Свободный парень!" — сообщила экс-солистка "Блестящих" на съемках клипа на сою новую песню "Если станет грустно".

Более того, Анна намекнула, что свадьба состоится очень скоро, однако никаких подробностей артистка раскрывать не стала. Напомним, что Денис еще в прошлом году обмолвился, что их торжество не будет публичным, а пройдет в камерном формате лишь для родных и близких друзей.