ПВО отразила массированную атаку дронов ВСУ на регионы России

Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских дронов на российские регионы. В период с 8.00 до 16.00 мск 4 марта дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что 27 беспилотников сбили над территорией Республики Крым, 16 дронов – над акваторией Азовского моря, еще 14 – над территорией Краснодарского края. Девять беспилотников уничтожено над Белгородской областью, три дрона - над акваторией Черного моря. По два беспилотника сбито над Калужской, Кировской и Курской областями, еще один ликвидирован над территорией Республики Марий Эл.

Ранее в Минобороны России отчитались о работе ПВО в ночь на 4 марта. По данным военного ведомства, российские силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 32 украинских беспилотных летательных аппарата.