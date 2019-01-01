Путин потребовал выстраивать графики работы детских садов с учетом расписания родителей

Во время совещания с кабмином 4 марта Владимир Путин открыл по видеосвязи образовательные учреждения во Владимирской, Иркутской, Оренбургской и Свердловской областях.

Всего же с 2019 года в стране возвели новые школы на миллион мест, на это был выделен почти триллион рублей. Строятся и детские сады. Президент обратил особое внимание на наличие мест для ребят до трех лет и назвал это важнейшей задачей для экономики.

"Здесь хотел бы еще раз обратить внимание руководителей муниципалитетов на то, что графики работы детских садов, групп продленного для в детских садах и школах должны быть выстроены с учетом рабочего графика родителей. Такая задача уже была поставлена. Ее итоги подведем в июне на совете про нацпроектам", - сказал глава государства.