Стали известны прощальные слова Умара Джабраилова перед смертью: "Принял решение"

Бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов скончался 2 марта в центре Москвы. Ему было 67 лет. Тело предпринимателя нашли в его апартаментах на Тверской улице, рядом с погибшим был обнаружен пистолет Luger. По данным правоохранителей, Умар покончил с собой.

Следователи установили, как бизнесмен провел последние три дня своей жизни. Джабраилов закрылся в апартаментах на Тверской улице и не выходил из комнаты. Лишь за несколько часов до смерти он поехал в ресторан, где поужинал и сразу вернулся в квартиру.

После этого Умар дал понять охране, что собирается свести счеты с жизнью. Он отправил фото коллекционного пистолета Luger, сопроводив его прощальными словами. "Принял решение", — коротко написал бизнесмен.

Охранники сразу поняли, в чем дело и побежали к квартире, пытаясь спасти Джабраилова. Но дверь была заперта изнутри. Пока ее взломали, драгоценное время на спасение бизнесмена ушло. Умар еще был жив, когда скорая смогла зайти в апартаменты, но шансов на спасение не осталось.

В последний год у предпринимателя были финансовые проблемы. Джабраилову по решению налоговой заблокировали операции по банковским счетам. Чтобы рассчитаться с долгами, он продал свой особняк на Рублевке. Кроме того, бизнесмен фигурировал в файлах скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Однако дочь Умара Альвина не верит, что ее отец не покончил с собой. Она считает, его "заставили замолчать из-за причастности к делу Эпштейна и Трампу".