В США признали ошибку Вашингтона в операции против Ирана

Вашингтон допустил ошибку в операции против Ирана. Соединенные Штаты и Израиль посчитали, что убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи приведет к смене власти в Исламской Республике, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Как сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Дэниэла Дэвиса, американские власти предположили, что Иран — это какая-то стародавняя община. И если лидера убивают, должно произойти собрание старейшин. В Вашингтоге решили, что, если убить достаточное количество вождей племени, то оно распадется.

При этом эксперт отметил, что не видит признаков ослабления иранской активности после убийства верховного лидера. Иран продолжает поражать цели по всему региону с большим успехом, особенно в Израиле. И тому, что это может прекратиться, нет никаких подтверждений.