Путин распорядился организовать вывозные рейсы с Ближнего Востока

Владимир Путин в ходе совещания с кабмином 4 марта заявил, что уже дал команды МЧС и другим ведомствам организовать вывозные рейсы с Ближнего Востока, передает ТАСС.

Как доложили президенту, со 2 марта с Ближнего Востока удалось вывезти 6 тысяч россиян, 3,3 тысячи из них - это организованные туристы. Почти 20 тысяч организованных туристов из России находятся в ОАЭ, в других странах Ближнего Востока - еще 230 человек.

Рейсы в Иран российские авиакомпании не планируют, рейсы из Израиля отменены до 10 марта.



