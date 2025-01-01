На фото с места поисков Усольцевых увидели лицо погибшей Ирины

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой пропали 28 сентября 2025 года. Они отправились в однодневный поход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. Поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.

Активные поиски семьи завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач. На днях появились новости, что Усольцевых нашли в шурфе — вертикальной горной выработке небольшой глубины. Следственный комитет прокомментировал эти сообщения, заявив, что они не соответствуют действительности.

Сейчас неравнодушные люди со всей страны пытаются помочь поисковикам. В соцсетях создаются тематические паблики, где россияне делятся своими предположениями. А некоторые пытаются найти следы семьи на фотографиях, сделанных на Кутурчинском Белогорье во время поисков.

Так, блогер из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев обнаружил на одном из снимков странное пятно под елью. Серо-бежевое нечто лежало в зеленом лапнике. При увеличении это пятно очень сильно напоминает застывшее человеческое лицо. Виталий, предполагает, что это может быть лицо Ирины Усольцевой.

С Дегтяревым согласились и другие пользователи Сети. Народ обсуждает, что семью могли убить, а тела сложить под ель.