Тимофей Бордачев объяснил, зачем США нужно ослабление Ирана

Насколько обоснованы расчёты Вашингтона на смену режима в Иране? Осознают ли в США риск дестабилизации мирового рынка энергоресурсов? И может ли продолжение агрессии ещё больше осложнить отношения США с европейскими союзниками?

Какие цели преследуют США, продолжая агрессию против Ирана - этот вопрос Алексей Фролов обсудил подробнее в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачёв.

"Думаю, что в США всерьез рассчитывают на качественное ослабление Ирана. Они рассчитывают, что выбьют Ирана из числа ведущих региональных игроков. Они рассчитывают на то, что после этого государства Персидского залива смогут под американским патронажем наладить отношения с Израилем", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео