Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации. Старший сержант Сергей Каралкин, действуя в составе расчета гаубичной самоходной артиллерийской установки, под плотным вражеским обстрелом обнаружил fpv-дрон и уничтожил его из стрелкового оружия. Наши бойцы не понесли потерь. Во время контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили артиллерийское орудие М777 производства США и штурмовую группу противника.

Сержант Мингаян Анисомов смог отремонтировать оборудование связи, повреждённое в результате обстрела, и наладить контакт подразделения с командованием. А во время атаки вражеских беспилотников он сбил два fpv-дрона. Благодаря грамотным действиям Мингаяна наши военные выполнили поставленную задачу.