Российские военные ведут успешное наступление на стратегически важных участках фронта, продвигаясь все дальше на запад. Наносят сокрушительное поражение инфраструктуре, технике и личному составу ВСУ в тылу и на передовой.

С воздуха громят врага расчеты войск беспилотных систем. В Запорожской области в результате атаки FPV-дронов и барражирующих боеприпасов "Ланцет" сорвана попытка ВСУ провести ротацию и доставить боеприпасы на передовую. В ДНР на Добропольском участке фронта уничтожили самоходную артустановку натовского производства.

Надежную поддержку штурмовикам оказывают артиллеристы. Точным выстрелом "Гиацинта" наши бойцы ликвидировали опорник неонацистов, замаскированный в населенном пункте. А это по укрепрайону боевиков на Красноармейском направлении работает "Град". Неприятеля накрыли залпом реактивных снарядов с дистанции более 18 километров.