Российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в ночь на четверг, 5 марта, 76 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Как уточнило Минобороны России в своем Telegram-канале, 33 БПЛА ликвидировали над Саратовской областью, еще 17 дронов сбили над Черным морем, десять — над Крымом, девять — над Ростовской областью, четыре — над Краснодарским краем, два — над Волгоградской областью и один дрон ликвидирован в Астраханской области.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают атаки по мирному населению и заведомо гражданским объектам. В феврале в результате массированной атаки дронов на Смоленскую область погибли семь мирных жителей. Еще десять человек с ранениями были доставили в больницу. Российские следователи возбудили уголовное дело о теракте.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что российские бойцы в ходе специальной военной операции, в отличие от украинских националистов, поражают те цели, которые считают ассоциированными с военным комплексом киевского режима.