Иран нанес удар по военной базе НАТО в столице Ирака

Военная база НАТО под названием "Виктория", расположенная в столице Ирака, стала целью атаки Иранских ракет. Как сообщает агентство IRIB в своем Telegram-канале, слышны многочисленные взрывы.

Это не первая атака базы в Багдаде. Иранские военные нанесли удар по "Виктории" 2 марта. Сообщалось, что в результате атаки был подбит американский самоле Palm Jet, была повреждена взлетно-посадочная полоса. По базе НАТО ударили три беспилотника-камикадзе.

О последствиях сегодняшней атаки пока не сообщается. Нет данных и о возможных жертвах ударов по "Виктории".