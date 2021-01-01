Собянин: Обновление московского парка такси и каршеринга будет продолжено

Столичные власти продолжат работы по обновлению московского парка такси и каршеринга, сообщил в своем канале Сергей Собянин.

По словам главы города, такси и каршеринг - неотъемлемая часть транспортной системы Москвы. Количество поездок на такси в прошлом году доходило до 1,75 миллиона в рабочий день. Что же касается каршеринга, то такие автомобили арендовали в среднем свыше 148 тысяч раз в сутки.

Москва в 2021 году первой в стране запустила комплексную информационную систему "Аналитика работы такси", позволяющую отключать от заказов недобросовестных водителей. Также столица ввела обязательную аттестацию водителей.

Как уточнил Собянин, аварийность такси с 2021 года снизилась на 15,3%, за прошлый год - на 7,2%.

Подробности - в посте мэра.