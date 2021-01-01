Хоронили со следами крови на одежде: люди шарахались от гроба Олега Даля

Олега Даля нет в живых уже 45 лет. Он умер в Киеве в начале марта 1981 года. Талантливому артисту было всего 39 лет. Несмотря на имеющиеся у него проблемы со здоровьем, никто не мог предположить, что актер уйдет так рано. До сих пор смерть Даля окутана тайной, мнения о причинах гибели звезды советского кино разнятся.

Он мог бы сыграть Женю Лукашина в "Иронии судьбы" или даже появиться в советском "Экипаже" — с харизмой и актерским талантом Олега до сих пор можно представить почти в любом амплуа. А сам Даль всегда стремился к совершенству. И если считал, что роль не для него, значит и не пробовал к ней прикасаться.

Удивительно, что с таким характером в жизни Олега присутствовала страшная, пагубная привычка. Даль был не только талантливым артистом, но еще и алкоголиком. В Сети можно найти высказывания о том, что артист начал топить тоску на дне бутылки, когда режиссеры стали все меньше интересоваться им. А Станислав Садальский уверен, что именно алкоголь погубил его коллегу.

В Киев незадолго до смерти Даль приехал на пробы. Он хотел получить роль в картине "Яблоко на ладони" режиссера Николая Рашеева. Жену Лизу, которая за ним постоянно присматривала, Олег с собой не взял. Переболевший пневмонией, настолько худой, что ребра можно было пересчитать без рентгена, и бородатый — потому что так нужно было для проб. Именно таким окружение его и увидело в последний раз.

"Любопытно, что первоначально роль писалась для Высоцкого. Но Владимира, как известно, летом не стало. Вот и пригласили Олега. Мы к тому моменту с Леной Кореневой уже попробовались, Даль приехал позже. И вечером у себя в гостиничном номере стал выпивать со старым другом. Чего делать ему категорически было нельзя — его тогда зашили противоалкогольной капсулой. Когда приехала скорая, он уже умирал. Медики обнаружили у него во рту сердечную таблетку, которую он принял, почувствовав себя плохо", — вспомнил Садальский.

Но со Станиславом Юрьевичем не согласен самый авторитетный биограф Даля Александр Иванов. Он уверяет, что актер в тот год завязал с пагубной привычкой.

"Много писали и говорили, что он был зашит "торпедой" и намеренно выпил алкоголь. В результате якобы испытал гипертонический шок и умер. Вранье! Я установил, что хотя к 3 марта действие "спирали" закончилось, спиртного в рот он почти не брал. Водка у него плохо усваивалась, он называл ее напитком плебеев и употреблять считал для себя табу", — заявил Иванов в интервью еще в 2021 году.

Он же описал страшную картину, что развернулась в гостинице, когда Далю стало плохо. "Олега завернули в ковер, что лежал на полу номера отеля, и вынесли через черный ход в карету скорой. Лиза сразу приехала в Киев, но ей почему-то не дали надеть на скончавшегося мужа чистую одежду. Его даже не вскрывали и судебно-медицинскую экспертизу не проводили. И что самое страшное, тело не обмыли!" — сокрушается биограф.

Похоронили звезду советского кино на 12-м участке Ваганьковского кладбища. Александр Иванов уверяет, что на похоронах Даля людям становилось плохо из-за вида артиста.

"Для всех близких стало шоком, что на церемонии прощания Олег Иванович лежал в гробу в той самой одежде, в которой умер. Люди отшатывались, видя следы запекшейся крови. Вдова Лиза не любила говорить на эту тему. Обычно, когда мы с ней бывали на творческих вечерах памяти Даля и ей задавали вопрос о том, как он ушел из жизни, она просила меня кратко ответить. Я всегда сидел в зале и помогал ей, но, конечно, всех подробностей тогда не раскрывал", — заключил биограф.