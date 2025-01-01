Путин провел заседание коллегии МВД. Главные заявления

Сокращение роста преступности зафиксировано во всех федеральных округах и 80 регионах, сообщает Владимир Путин. Снизилось количество рецидивных преступлений. Но при этом есть и серьезная проблема - агрессия подростков. За прошедший год удалось предотвратить 21 нападение школьников на учителей и учеников.

"По итогам 2025 года впервые за длительное время наметился, к сожалению, рост подростковой преступности. При этом доля тяжких и особо тяжких составов среди таких преступлений превысила 40 процентов. Ситуация требует адекватного и оперативного реагирования. Практика показывает, что молодых людей нередко целенаправленно втягивают в преступную деятельность, вербуют в криминальную среду. Почти половина – 45 процентов – подростков совершили противоправные деяния в групповых формах соучастия", - заявил Путин.

Президент отметил - необходимо оперативно выявлять и привлекать к ответственности преступников, которые используют несовершеннолетних в своих целях.

"На защиту детей от вовлечения, в частности, в диверсионную, террористическую деятельность направлены прошлогодние изменения в Уголовном кодексе. Подстрекатели и организаторы подобных преступлений, толкающие подростков на их совершение, теперь будут нести наказание вплоть до пожизненного заключения. Особую тревогу вызывают случаи агрессивного поведения подростков в школах, колледжах, а также в общественных местах", - указал глава государства.

Владимир Путин призвал усилить работу с подростками. Вовлекать их в волонтерские движения, занятия спортом и работу молодежных общественных объединений.

Говорил президент и о важности системной работы в борьбе с экстремизмом. Поручил жестко пресекать любые проявления русофобии, ксенофобии, религиозной вражды. И оперативно выявлять тех, кто стремится раскачать ситуацию в стране.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев должил: за прошедший год выявили 86 таких организаций и пресекли 100 конфликтов на межэтнической основе. Говоря об эффективности работы ведомства, Колокольцев сравнил работу столичного главка за 2025 и 1980 годы, когда в городе состоялись московские летние Олимпийские игры.

"Территория Москвы была меньше в 3 раза. А численность постоянно проживающего населения в полтора раза. При этом количество личного состава на сегодняшний день сократилось по сути наполовину. До 64 тысяч человек", - отметил министр.

"Сейчас Москва стала больше, а людей, которые решают стоящие перед ведомством задачи, меньше, но зато какие люди", - отреагировал президент.

Шутки шутками, но Владимир Путин предложил варианты решения кадрового дефицита полицейских. Прежде всего, повышение уровня материального и социального обеспечения сотрудников МВД.

"Целый ряд решений на этот счет принят, и они будут гарантированно исполнены начиная уже с текущего года. Понятно, не хочу здесь вдаваться – каждый сидящий в зале понимает, о чём я говорю: прежде всего об уровне заработной платы. Одним из важнейших вариантов пополнения личного состава является привлечение на службу ветеранов специальной военной операции. С их боевым опытом, психологической и физической закалкой они способны серьёзно укрепить ряды МВД. Прошу активнее вести подбор таких кандидатов на имеющиеся вакансии", - сказал Путин.

Особняком стоит вопрос миграции. На 28 процентов увеличилась выявляемость незаконных въездов в страну. 200 тысяч иностранцев, которые находились в России нелегально, узаконили свой статус. А с июня прошлого года в тестовом режиме запущен механизм подачи электронных уведомлений перед поездкой в нашу страну.

"К настоящему времени обработано 125 тысяч таких документов. Выявлено более 5 тысяч лиц, имеющих ограничения на посещение нашей страны. В 4 аэропортах столичного региона и 1 автомобильном пункте пропуска Оренбургской области продолжается апробация новых правил и условий прибытия мигрантов", - рассказал Колокольцев.

Говорили на коллегии МВД президент и о преступлениях в сфере экономики, в том числе в оборонно - промышленном комплексе: "Особое внимание уделять нацпроектам и программам, которые направлены на улучшение жизни наших граждан. Выделяемые на эти цели средства должны быть защищены от хищений, нецелевого использования и тем более вывода за рубеж. К сожалению, это до сих пор продолжается".

Наметились существенные сдвиги в борьбе с киберпреступлениями. В прошлом году стало меньше жертв интернет-мошенников среди пожилых людей.

"Важно активизировать возмещение ущерба потерпевшим. Для людей, потерявших накопления, попавших в долговую зависимость, это очень чувствительный, острый вопрос", - подчеркнул президент.

Владимир Путин поблагодарил всех сотрудников МВД за хорошую работу и добросовестное отношение к своим обязанностям. И отдельно тех, кто мужественно выполняет свой профессиональный долг в рамках специальной военной операции и обеспечивает порядок и правовые режимы в Донбассе, в Новороссии и приграничье.