Путин и Сийярто обсудили освобождение венгров из плена

Освобождение из российского плена закарпатских венгров, мобилизованных в ряды ВСУ, обсудили президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Затронуты также вопросы энергетической безопасности, передает пресс-служба Кремля.

Сийярто опубликовал в соцсетях фотографию встречи с Путиным в Москве. Глава венгерского МИД пообещал вскоре сообщить подробности переговоров. Как стало известно по итогам встречи, Путин принял решение освободить двух принудительно мобилизованных на Украине граждан Венгрии. Сийярто заберет их с собой.

Ранее в Кремле отметили, что Словакия и Венгрия как покупатели российской нефти сталкиваются с шантажом со стороны Украины. Речь идет о преднамеренной блокировке поставок по нефтепроводу "Дружба". Российская нефть не поступает в Венгрию по трубопроводу с 27 января.