ВС России уничтожили пусковую установку украинских "Фламинго"

Пусковую установку украинских баллистических ракет "Фламинго" уничтожили ВС России недалеко от Вознесенска Николаевской области Украины. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По данным подпольщиков, удар нанесен по месту, откуда эти "Фламинго" взлетали. Пусковая установка уничтожена, даже частично расплавилась.

По данным Лебедева, была серьезная детонация, даже в Вознесенске за 15км окна тряслись. Потом в направлении взрывов понеслись скорые, подполье насчитало 12 и сбилось. Затем пригнали эвакуационный вертолет - это значит, что кто-то серьезный ранен, вероятнее всего из офицеров стран НАТО.