Бероеву предрекли развод с юной балериной: вот почему брак обречен

Егор Бероев в феврале женился во второй раз. После развода с Ксенией Алферовой 48-летний актер обрел счастье с 21-летней балериной Анной Панкратовой.

Знакомые пары уверяют, что разница в возрасте в 27 лет молодоженов ничуть не смущает. Бероев очарован талантом и красотой молодой жены. Более того, супруги якобы готовятся стать родителями.

Психолог Сергей Ланг поспешил предупредить актера насчет молодой жены. Специалист считает, что Бероев едва ли "потянет" юную красавицу. И дело не только в высоких требованиях девушки в плане финансов. Эксперт отметил, что скромная и тихая с виду Анна может доставить Егору немало проблем, при чем сама она в этом не виновата.

По словам Ланга, танцовщица — не тот вариант, который подходит для создания брака, как бы привлекательна ни была девушка. Психолог уверен, что новый брак Бероева обречен, и расставание — лишь вопрос времени.

"Во-первых, слишком большая разница в возрасте, конфликт поколений. Он в любом случае даст определенные последствия. Людям сложно будет находить общий язык. У них будут однозначно проблемы. К тому же у такой девушки будут совсем другие требования финансового уровня. Егору Бероеву придется очень много вкладываться для того, чтобы удерживать рядом молодую девушку", — заявил специалист в беседе с Day.ru.

Но главное, как отмечает психолог, они оба могут устать от травли. В прессе и соцсетях пару представляют не с лучшей стороны, многие сочувствуют Алферовой, считая Панкратову разлучницей. "Эмоциональная усталость в любом случае будет. Это будет давить. Поэтому эти отношения обречены на провал", — заключил Ланг.

Напомним, Егор Бероев и Ксения Алферова расстались после 20 лет совместной жизни. О разводе в начале февраля сообщила актриса, признавшись, что последние несколько лет были для нее тяжелыми, но отныне ее можно считать свободной женщиной.