Российские спецслужбы располагают данными о подготовке подрыва "Голубого потока" и "Турецкого потока"

Владимир Путин заявил в разговоре с журналистом ИС "Вести" Павлом Зарубиным, что российские спецслужбы располагают данными о подготовке Киевом подрыва "Голубого потока" и "Турецкого потока".

Российский лидер добавил, что атака на газовоз в Средиземном море является террористическим актом, Киев "клюет руку" ЕС, с которой кормится.

Евросоюз, продолжил глава государства, помогает Киеву оружием и деньгами, а Киев создает для ЕС проблемы одну за другой.

Правительству России поручено проработать вопрос ухода с европейских на альтернативные рынки газа. Что касается взлета цен на газ в Европе, то объясняется он общей ситуацией на мировых рынках на фоне событий на Ближнем Востоке.

