Путин подтвердил надежность России как поставщика энергоресурсов

Политика Европы по энергоресурсам не имеет ничего общего с интересами народов этих стран. То, что происходит сегодня на европейских рынках - это, прежде всего, результат ошибочной политики европейских властей в сфере энергетики, заявил президент России Владимир Путин.

При этом, как заявил глава государства в интервью журналисту "Вестей" Павлу Зарубину, Россия всегда была и остается надежным поставщиком энергоресурсов для всех партнеров. В их числе и страны Евросоюза.

По словам Путина, Москва будет работать в таком режиме с теми партнерами, которые сами являются надежными контрагентами. К примеру, это Словакия и Венгрия. Россия поставляет туда нефть и газ - и намерена это делать в будущем, если руководство этих стран будет проводить такую же политику, как и сегодня.