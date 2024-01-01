Наташа Королева потратила на преображение невестки-стриптизерши целое состояние: сумма ошеломляет

Сын певицы Наташи Королевой Архип нашел свое счастье с красавицей-стриптизершей Мелиссой (настоящее имя Анна Волынкина). Правда, чтобы родители парня ее приняли, танцовщице пришлось бросить денежную профессию.

Когда Мелисса выполнила все условия Королевой и Сергея Глушко, им с Архипом разрешили пожениться. Торжество состоялось в 2024 году в Санкт-Петербурге. Интересно, что родители невесты на свадьбу не приехали, а Наташа и Тарзан решили совместить праздник сына с годовщиной своего брака.

Зато после свадьбы певица окружила Мелиссу заботой и любовью. Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" помогла невестке сделать операцию по коррекции челюсти: из-за неправильного прикуса у девушки сильно сместились зубы.

Королевой часто пишут в соцсетях, что ее невестка стала красавицей после операции. Народ уверен, что Мелисса расцвела благодаря деньгам именитой свекрови. Певица отнекиваться не стала. Наташа призналась, что действительно семье пришлось потратиться. Серия операций по коррекции челюсти обошлась в десять миллионов рублей.

"Это очень больно и сложно, операции серьезные. Но она молодец, уникальная девчонка, проходит все стойко", — поделилась Королева в шоу "Хватит слухов".

Мелисса в свою очередь благодарна свекрови за заботу. Жена Архипа уже несколько раз публично благодарила Наташу.