Спасатели продолжают поиски людей под завалами цехов в Тульской области

Продолжаются поиски людей под завалами после обрушения кровли цеха в городе Узловая в Тульской области. Спасатели ищут мужчину, который, по некоторым данным, был в здании, сообщили в МЧС России агентству ТАСС.

Работы по разбору завалов продолжаются. На месте ЧП установлены 3 световые башни, к поиску привлечены 69 человек и 23 единицы техники, работают кинологические расчеты.

Кровля обрушилась в цехах машиностроительного завода Тульской области, которые сдавались в аренду. Там размещались организации по изготовлению металлоконструкций. Причиной ЧП, по данным прокуратуры, стало давление снежных масс.