Путин пригрозил "прямо сейчас" отключить газ Европе

Россия может уйти на новые открывающиеся рынки, и там закрепиться. Москве, возможно, выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок, заявил российский президент Владимир Путин.

Глава государства добавил, что поручит правительству совместно с российскими компаниями проработать вопрос экспорта природного газа на перспективные торговые площадки. Путин подчеркнул, что в этом нет никакой политической подоплеки. Взлет цен на газ в Европе до 700 долларов Путин объяснил ошибочным курсом властей ЕС.

Путин пояснил журналисту "Вестей" Павлу Зарубину, что ЕС все равно планирует через месяц, с 25-го числа, ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного. А через год, в 27-м году, будут введены дальнейшие ограничения, вплоть до полного запрета.