Кудрявцева выставила мужа в неприглядном виде и посмеялась

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров еще полгода назад находились на грани развода. Телеведущая призналась, что уже несколько лет спасает мужа от алкоголизма, но после очередного срыва супруга, у нее опустились руки.



Игорь грубо ответил на откровения жены, попросив ее замолчать. После этого общественность ждала объявления о разводе. Но Кудрявцева смогла спасти брак. Уже третий месяц Лера и Игорь демонстрируют идеальные отношения. Кудрявцева даже решила устроить семейный отпуск. Ведущая взяла дочь и мужа и увезла их в Египет.

Уже несколько дней семья наслаждается отдыхом в теплой стране. Макаров играет с дочкой Машей на пляже, а Кудрявцева все снимает и выставляет в свой блог. И не всегда это красивые кадры. Так, Лера сняла Макарова в совершенно непрезентабельном виде — в мокрой майке и плавках, при этом "позировал" он в нелепых позах. Хоккеист явно не заботился о том, как выглядит, и думал лишь о победе в состязании, в котором участвовал с дочерью. Телеведущая же сочла это забавным и сопроводила видео смеющимися смайликами.

Подписчики уже упрекнули Леру в том, что она не слишком заботится об имидже мужа, и предположили, что после этого Макаров снова может отказаться появляться в ее соцсетях, как это уже происходило раньше. Тем более что в их отношениях лишь недавно наступило долгожданное спокойствие после череды скандалов. К тому же на этот раз супруги впервые за долгое время отправились в отпуск всей семьей, очень давно Игорь не сопровождал жену и дочь в поездках.

Отметим, что Кудрявцева выбрала для отпуска роскошный отель в Хургаде. Лера забронировала один из лучших номеров с видом на Красное море. По данным сайта отеля, цена подобных номеров стартует от 280 тысяч рублей за шесть ночей.