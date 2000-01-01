США допускают проведение наземной операции в Иране, но пока не планируют ее проводить

Американская разведка внимательно следит за тем, кто станет преемником убитого аятоллы Али Хаменеи, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, которую цитирует РБК.

По словам Ливитт, США начнут сопровождать нефтяные танкеры в Ормузском проливе. Кроме того, США не исключают применения наземных сил в Иране, но пока это не планируется.

Как дополнительно сообщила спикер, убиты 49 высокопоставленных иранских лидеров, включая верховного лидера. Войска США поразили 2000 целей и уничтожили сотни конвоев.

Дональд Трамп, продолжила пресс-секретарь, обсуждает со своей командой роль США в Иране после завершения конфликта, но пока Белый дом больше сосредоточен на успехе военной операции.

Вместе с тем израильская разведка получила информацию, что США и Иран проводили переговоры о прекращении огня, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.