Силы ПВО уничтожили 48 украинских БПЛА за три часа

4 марта в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены 48 украинских беспилотников. В Минобороны России сообщили об уничтожении:
— 15 БПЛА над акваторией Черного моря;
— 11 БПЛА над территорией Ростовской области;
— семи БПЛА над территорией Республики Крым;
— пяти БПЛА над территорией Саратовской области;
— трех БПЛА над акваторией Азовского моря;
— одного БПЛА над территорией Воронежской области.
По два БПЛА сбили над территориями Белгородской и Курской областей, а также Краснодарского края.