Силы ПВО уничтожили 48 украинских БПЛА за три часа

4 марта в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены 48 украинских беспилотников. В Минобороны России сообщили об уничтожении:

— 15 БПЛА над акваторией Черного моря;

— 11 БПЛА над территорией Ростовской области;

— семи БПЛА над территорией Республики Крым;

— пяти БПЛА над территорией Саратовской области;

— трех БПЛА над акваторией Азовского моря;

— одного БПЛА над территорией Воронежской области.

По два БПЛА сбили над территориями Белгородской и Курской областей, а также Краснодарского края.