Сенат США отказался ограничить военные полномочия Трампа по операции в Иране

Сенат США 5 марта проголосовал против резолюции по ограничению военных полномочий президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Во время процедурного голосования за резолюцию о запрете применения Вооруженных сил против исламской республики без одобрения Конгресса выступили 47 сенаторов, а против — 52.

При этом десятки демократов в конгрессе раскритиковали действия администрации после ударов по Ирану. Они потребовали от Белого дома обосновать цели операции и обеспечить прозрачность действий перед парламентом и американским народом.

На слушаниях в Сенате США также произошел неприятный случай — охрана силой вынесла американского ветерана-морпеха из зала за протест против войны с Ираном.

"Никто не хочет воевать за Израиль!" — кричал протестующий.