Трамп оценил ход атаки на Иран

Президент США Дональд Трамп оценил ход американской атаки на Иран на 15 баллов из 10, пообещав. Он пообещал, что военная операция продолжится.

"Кто-то спросил, как бы я оценил по десятибалльной шкале, я сказал: где-то на 15. И мы продолжим это делать", — сказал американский лидер в Белом доме.

Трамп считает, что если бы США не ударили первыми по исламской республике, то она сделали бы это с Израилем, считает Трамп. Он также назвал Иран "страной, вышедшей из-под контроля".

Утром 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Объявляя о начале ударов, президент Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, а США уничтожат военно-морские силы Ирана, все его ракеты и полностью разрушат ракетную промышленность страны.