В НАТО поддерживают американскую операцию в Иране

В НАТО в основном поддерживают американскую операцию в Иране, заявил 5 марта генсек альянса Марк Рютте.

Организация подготовилась к задействованию статьи о коллективной обороне против исламской республики. Рютте подчеркнул, что в НАТО занимаются обеспечением защиты "каждого дюйма территории альянса".

"НАТО не вовлечено, но, очевидно, союзники фактически в очень крупном масштабе поддерживают то, что делает президент, и также содействуют тому, что сейчас делают США в регионе, уничтожая ядерный потенциал Ирана и, конечно, его ракетный потенциал", — рассказал генсек организации в интервью телеканалу Newsmax.

Утром 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана.