Силы ПВО уничтожили 76 украинских БПЛА за ночь

Ночью 5 марта дежурными средствами ПВО были перехвачены 76 украинских беспилотников. В Минобороны России сообщили об уничтожении:

— 33 БПЛА над территорией Саратовской области;

— 17 БПЛА над акваторией Черного моря;

— десяти БПЛА над территорией Республики Крым;

— девяти БПЛА над территорией Ростовской области;

— четырех БПЛА над территорией Краснодарского края;

— двух БПЛА над территорией Волгоградской области;

— одного БПЛА над территорией Астраханской области.

Три человека пострадали при атаке БПЛА на Саратовскую область. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Роман Бусаргин. По его словам, раненым оказывают необходимую медпомощь.