Силы ПВО уничтожили 76 украинских БПЛА за ночь

Ночью 5 марта дежурными средствами ПВО были перехвачены 76 украинских беспилотников. В Минобороны России сообщили об уничтожении:
— 33 БПЛА над территорией Саратовской области;
— 17 БПЛА над акваторией Черного моря;
— десяти БПЛА над территорией Республики Крым;
— девяти БПЛА над территорией Ростовской области;
— четырех БПЛА над территорией Краснодарского края;
— двух БПЛА над территорией Волгоградской области;
— одного БПЛА над территорией Астраханской области.
Три человека пострадали при атаке БПЛА на Саратовскую область. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Роман Бусаргин. По его словам, раненым оказывают необходимую медпомощь.