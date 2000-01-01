Североатлантический альянс подготовился к возможному задействованию статьи 5 о коллективной обороне. Об этом объявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Как уточнил политик в интервью Newsmax, активация статьи о коллективной обороне не исключена в свете событий на Ближнем Востоке. Комментарий последовал за ударом иранских военных по базе НАТО "Виктория" в Багдаде. В результате атаки подбит американский самолет Palm Jet и повреждена взлетно-посадочная полоса.

По словам Рютте, "то, что мы делаем на данный момент в рамках НАТО, — это обеспечение защиты каждого дюйма территории альянса".

Россия между тем продолжает настаивать на использовании дипломатических методов для урегулирования разногласий. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил "Известиям", что наша страна готова предоставить посреднические услуги, если этого захотят стороны конфликта на Ближнем Востоке. Как напомнил дипломат, "у нас имеется соответствующий опыт".

Однако американские власти не собираются прекращать военные действия на Ближнем Востоке и даже рассматривают сценарий проведения сухопутной операции против Ирана. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что уже убиты 49 высокопоставленных иранских лидеров, включая верховного лидера. Войска США поразили 2000 целей и уничтожили сотни конвоев.