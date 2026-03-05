Белорусская оппозиция по заданию своих западных кураторов пытается выяснить, где в республике расположен ракетный комплекс "Орешник".

В настоящий момент они не располагают подтверждённой информацией о конкретных местах дислокации, сообщил источник РИА Новости. Этот факт указывает на то, что Москва и Минск успешно провели операцию по размещению ракетного комплекса на территории Белоруссии.

"Ни польские, ни литовские, ни украинские разведки, равно как и "беглые", объективно не располагают подтвержденной информацией", - подчеркнул собеседник агентства.

Российский ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии в декабре 2025 года. Он не имеет аналогов в мире, его ракеты могут поражать высокозащищенные цели и объекты, расположенные на большой глубине.

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, в стране будет размещено около десятка таких комплексов для защиты от внешней агрессии.