"Я никогда этого не забуду": любовник сделал пронзительное заявление о Лерчек, попавшей в онкореанимацию после родов

В конце февраля блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) и ее избранник, танцор Луис Сквиччиарини, стали родителями. У пары родился сын.

Однако радость от появления ребенка на свет оказалась омрачена. После родов Валерия попала в онкологическую реанимацию. Любовник Чекалиной призвал общественность молиться за нее. Что касается новорожденного, то его уже выписали, он дома.

Сквиччиарини также сделал пронзительное заявление о любимой женщине. Так как он присутствовал на родах, то обратил внимание, как выглядела Чекалина. "В тот момент глаза Леры сияли особенным блеском, они были другими, красивыми. Я никогда этого не забуду", - признался Луис на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Беременность далась Лерчек тяжело. Она несколько раз попадала в больницу. "Она живет с постоянной болью, спасают только обезболивающие, но она старается принимать их меньше, чтобы не вредить ребенку", - рассказывал избранник Чекалиной.

Отметим, что для Луиса это первенец, а вот для Валерии - уже четвертый ребенок. Напомним, что от мужа Артема Чекалина, с которым подала на развод еще в 2024 году, Лерчек воспитывает двойняшек Алису и Богдана и сына Льва.

