В Сан-Франциско поставили мюзикл об убийце главы страховой компании

Из убийцы – в герои сериала. Льётся кровь, выстрелы гремят, все пляшут и поют. Нового героя Америки выводят на сцену: в Сан-Франциско запустили мюзикл, посвящённый Луиджи Маджоне, который в 2024 году застрелил в Нью-Йорке директора страховой компании.

Зрителю обещают красочное музыкальное шоу о человеке, которому в реальной жизни грозит высшая мера наказания. В декабре 2024 года Луиджи Маджоне, выпускник престижного университета в Нью-Йорке, застрелил в спину главу медицинской страховой компании United Healthcare Брайана Томпсона. На гильзах было выбито "отрицай", "защищай", "свергай".

Дело ясное. Убил – в тюрьму. Но убийца вдруг стал неожиданно популярен у американской молодежи. По результатам опросов, около 40% американцев до 29 лет считают это убийство полностью или частично приемлемым. Ресторану быстрого питания, работник которого сдал Луиджи Маджоне полиции, попытались объявить бойкот.

Конкуренты украсили свои забегаловки слоганом "Мы не стучим!". А маркетплейсы завалили нарядами с надписью: "Свободу Луиджи Маджоне". Неожиданно до всех дошло, что в Америке самая дорогая и не самая эффективная система здравоохранения. Сработал эффект Робин Гуда, когда преступник выступает в роли героя, восстанавливающего общественную справедливость. А страховая компания, директор которой был убит, становится кровожадным хищником, пожирающим деньги простых людей.

Впрочем, в Америке умеют раскручивать героев, если есть, например, политическая целесообразность. Вспомним рецидивиста и наркомана Джорджа Флойда, погибшего при жёстком задержании полицейскими. Национального героя слепили на скорую руку, сделали олицетворением борьбы чернокожих за свои права. Десятки городов Америки погрузились в хаос. Сегодня о движении БЛМ вспоминают лишь в связи со славными деньками, когда виски и телевизоры из магазинов можно было тащить в любом количестве.

Новый мюзикл сделал свое дело или был услышан голос американцев, возмущенных грабительскими повадкам страховых компаний? К слову, 25 миллионов американцев не могут оплатить себе медицинскую страховку.

Теперь убийце грозит пожизненное заключение. Публика наслаждается мюзиклом. С такими героями у вас в действительности всё не так, как на самом деле.