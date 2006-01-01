Прохор Шаляпин плюнул в "Фабрику звезд": "Раздражает вся эта фальшь"

Прохор Шаляпин в последнее время на волне популярности. В Сети распространяются видео, сделанные из разных интервью и высказываний артиста о том, что надо стараться жить в удовольствие, о естественном желании людей работать поменьше, а отдыхать побольше. Теперь Шаляпина зовут участвовать в различных проектах и даже доверили вести престижные концерты и мероприятия.

Теперь уже мало кто помнит, что свою карьеру Прохор Шаляпин начинал с "Фабрики звезд". Однако вспоминать о проекте артист не любит. "У меня куча проектов, съемок интересных, современных, ярких, рейтинговых проектов. А вспоминать прошлое 20-летней давности странно. Если уж и возвращаться к нему, то с юмором рассказывать правду", - отметил артист.

Недавно певца приглашали на съемки, посвященные "Фабрике звезд", однако Шаляпин отказался, у него была другая работа. Тем не менее, потом артист посмотрел программу про этот музыкальный проект и остался недоволен.

"Пять часов хвалили друг друга, злобную высокомерную выскочку Арифулину, надменную Чурикову, чей прайм ушел вместе с проектом, и даже ее ведение любимых программ на Первом канале никто не замечает. Раздражает вся эта фальшь, которую навязывают ради секунды эфира, чтобы не вырезали", - заключил Прохор в беседе со Starhit.

"Боже мой, уже надо ближе к церкви, ближе к поликлинике быть, а мы все эту "Фабрику" вспоминаем... И из этой попсы одноразовой, однодневной делают какой-то культ. Лучше про Марию Каллас поговорите или Ильдара Абдразакова с Федором Шаляпиным вспомните", - заявлял ранее "КП" артист.

Более того, Прохор Шаляпин рассуждает, что с одной стороны, как артист он очень благодарен публике за любовь и внимание, но с другой стороны, он сильно от этого устает. Певец даже уже задумался об уходе из шоу-бизнеса.

