Глафира Тарханова рассталась с длинными волосами: "Красота требует жертв"

Глафира Тарханова считается одной из самых красивых, востребованных и успешных актрис отечественной сцены. Ее рабочий график расписан на недели вперед. Причем актриса успевает не только сниматься в кино, но и играть на театральных подмостках.

А еще она регулярно участвует в фотосессиях. Глафира Тарханова не раз признавалась, что благодаря им она может примерить на себя самые разные образы. При этом актриса неизменно предстает с роскошными длинными волосами, которые являются ее своеобразной визитной карточкой.

Однако сейчас популярная артистка решилась на кардинальное преображение. Глафира отправилась к парикмахеру, чтобы преобразиться. Полученный результат актриса показала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

"Лучше ДО или ПОСЛЕ? У актрис волосы - рабочий материал, память о нерадивых гримерах, еще немного, годик точно, и я восстановлю привычные здоровые волосы. Красота требует жертв!!! Хотя я и мой мастер делаем все, чтобы никто и не подумал, чтоб никто и не поверил, что есть нюансы. Алекс лишнее срезал, сочности придал, уход специальный для БЛЕСКУ нанес, настроение весеннее создал", - сообщила Тарханова.

Отметим, что в комментариях многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах, оценив преображение актрисы.

