Финляндия задумала снять ограничения по ядерному оружию

Министерство обороны Финляндии обсуждает возможное снятие запрета на транзит ядерного оружия.

Как сообщает телерадиокомпания Yle, соответствующая инициатива кабмина будет представлена финскому парламенту, за этим может последовать внесение поправок в законодательство.

Перспективы принятия законопроекта оцениваются в Финляндии как высокие, поскольку "содержание закона уже согласовано на политическом уровне".

На снятие запрета на транзит ядерного оружия через территорию Финляндии власти государства решились в свете геополитической нестабильности, отмечает Yle.

Ранее в Кремле напомнили, что в Хельсинки, вступая в НАТО, "говорили, что Финляндия не будет у себя размещать никакие элементы военной инфраструктуры вблизи наших границ". Тогда же представитель российского МИД Мария Захарова предупреждала, что потенциальные ядерные объекты в Северной Европе станут законными целями в случае прямого военного столкновения России с НАТО.

Тем временем командующий норвежскими Вооруженными силами генерал Эйрик Кристофферсен заявил, что Норвегия не исключает вероятности военного вторжения России на территорию королевства в интересах защиты российских ядерных объектов, расположенных на севере.