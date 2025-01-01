Выяснилось, сколько украинцев въехали в Россию в 2025 году

В 2025 году 32 570 граждан Украины пересекли российскую границу в 2025 году. Об этом свидетельствуют данные официального статистического учета.

Как уточняет РИА Новости, из всех въехавших в Россию украинцев 30 714 человек сделали это с целью совершения частных визитов. 1386 граждан Украины назвали целью поездки деловой визит, 168 приезжали на заработки, 135 намеревались учиться в России, 133 человека приехали в качестве туристов, а 33 граждан проезжали транзитом.

Отмечается также, что свыше 31 тысячи прибывших в Россию в 2025 году украинцев пересекли границу на авиатранспорте. Еще 1079 человек сделали это на автомобиле, 143 — пешим порядком.

В 2025 году президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины, находящиеся в нашей стране без законных оснований, должны были в установленные сроки легализоваться либо выехать с российской территории. Киев тут же обвинил Москву в дискриминации украинцев, их выселения "с родной земли или принуждению их к получению статуса иностранца".

На Украине с 1 июля 2022 года действует визовый режим для граждан России. В российском Министерстве иностранных дел отмечали, что наши власти в качестве ответной меры рассматривают возможность введения виз для украинцев, однако при рассмотрении этого вопроса будет учитываться гуманитарный фактор.