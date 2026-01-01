Часть пенсионеров получит выплаты в марте досрочно

Россиян, которые обычно получают пенсии на банковскую карту в период с 7-го по 9-е число каждого месяца, в марте ожидают досрочные выплаты. Об этом предупредили в четверг, 5 марта, в Социальном фонде.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, этот перенос связан с предстоящими длинными выходными, приуроченными к Международному женскому дню. Нерабочими будут три дня подряд, с субботы по понедельник 7-9 марта.

Пенсии перечислят до начала длинного уикенда, в последний предпраздничный рабочий день — в пятницу, 6 марта.

Пенсионерам, получающим выплаты через сотрудников "Почты России" 8-го числа каждого месяца, деньги также придут раньше обычного срока, поскольку 8 марта доставка пенсий осуществляться не будет. Если же граждане обычно получают пенсию 7-го и 9-го числа, почтальоны доставят деньги по привычному графику, сообщает РИА Новости.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин призвал сделать все необходимое для того, чтобы российские пенсионеры получили положенные им выплаты четко и в срок. Политик отметил, что 1 апреля индексацию проведут для социальных пенсий — прибавку дадут более 4 миллионам человек.

Между тем эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская рассказала, что некоторые категории россиян в 2026 году вправе выйти на пенсию по старости до достижения общего установленного законом возраста. В частности, досрочно сделать это могут безработные предпенсионеры и граждане, занятые на вредных производствах.