Иран сегодня нанёс удар по американскому нефтетанкеру в Персидском заливе. В Тегеране сообщили, что полностью контролируют Ормузский залив и не пропустят через него суда США, Израиля и ЕС. Ограничение поставок и растущая конкуренция за энергоресурсы грозит Старому Свету энергетическим коллапсом, признаёт зарубежная пресса. Но причины кризиса - более глубокие, чем эскалация на Ближнем Востоке, заявил Владимир Путин. Ошибочная политика Брюсселя может вынудить Россию окончательно переориентироваться на другие рынки и досрочно уйти с европейского.

