Взрывы в Тель-Авиве, Дубае и Тегеране: конфликт на Ближнем Востоке разрастается

Этой ночью в Иране и Израиле вновь гремели взрывы. Под ракетными ударами оказался Тегеран. По данным местных властей, пострадали по меньшей мере 30 мирных жителей на севере иранской столицы. Сирены воздушной тревоги звучали также в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах еврейского государства. Напряженная обстановка и в соседних странах Ближнего Востока. Тем временем в руководстве НАТО заявили, что рассматривают возможность применения 5-й статьи устава о коллективной обороне.

Этой ночью было неспокойно в Израиле. Иранские ракеты преодолели "Железный купол" и атаковали Тель-Авив. Корпус Стражей исламской революции заявил о начале 19-й волны операции "Обещание Правды – 4" и нанес удар по аэропорту Бен-Гурион, а также по зданию Министерства обороны Израиля. Сообщается, что помимо гиперзвуковых снарядов, КСИР использовала и беспилотники. Крупные осколки ракеты и её элементы упали на дороге к северу от Наблуса.

А этот иранский беспилотник пролетел в жилом квартале Дубая. Этой ночью подвергалась бомбардировке и американская база Харир рядом с Эрбилем в Ираке. Там находились американские военные. О жертвах информации не поступало. Устраняют последствия ударов беспилотника мирные жители Ирака, которые ранее пострадали от ударов. В городе повреждены здания и машины. Повсюду выбитые стекла.

Иракские курды опровергают информацию телеканала Fox News о своем наступлении на Иран. Накануне американская подводная лодка потопила иранский военный корабль в Индийском океане. В Шри-Ланке, у берегов которой это произошло, местные врачи борются за жизни иранских военных.

А это уже кадры из Бейрута. ЦАХАЛ атаковал дополнительные штабы террористической организацией "Хезболла". Их использовали для планирования операций против Израиля.

ЦАХАЛ также сегодня заявил, что начал новую масштабную волну атак по военным объектам в иранской столице Тегеран. ВВС нанесли удар по вооруженной пусковой установке баллистических ракет в районе Кума, которая была готова к запуску ракеты в направлении израильского тыла. Сообщается, что в Исфахане была уничтожена система противовоздушной обороны Ирана.

Вероятно, сегодня страну ждет новая волна разрушений. Это кадры ночного Ирана. После ракетной атаки над домами поднимается густой дым и пыль. Взрывы прогремели около 5 утра. Ситуация в стране напряженная. Международное движение Красный полумесяц сообщает - с начала военной операции в Иране повреждены 14 больниц.