Китай будет укреплять потенциал стратегического сдерживания

Пекин планирует укреплять потенциал стратегического сдерживания на фоне жёсткой международной конкуренции и усиления глобальных конфликтов. Об этом говорится в проекте социально-экономического развития КНР на ближайшую пятилетку

Его обнародовали на заседании Всекитайского собрания народных представителей. Новая сессия парламента стартовала сегодня - и это одно из главных политических событий в жизни республики.

По традиции, некоторые депутаты приходят на работу в национальных костюмах. Опубликован проект бюджета - в нем заложены дополнительные расходы на оборону. Подчеркивается силовой односторонний подход отдельных государств в продвижении своих интересов.

Пекин намерен противостоять вмешательству внешних игроков в ситуацию с Тайванем. Из других важных тем - энергетика и наука. Китай ускорит освоение нефтяных и газовых месторождений и увеличит мощности действующих АЭС.