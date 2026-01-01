Собянин: До 2030 года планируется отреставрировать около 700 памятников старины

За 15 лет в Москве реставрировали около двух с половиной тысяч памятников старины и в ближайшие годы восстановят ещё 700. Подробности рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин.

Так, приведут в порядок Итальянский павильон усадьбы Останкино - деревянного дворца конца 18 века. Специалисты стараются сохранить уникальные бумажные обои, напечатанные во Франции. Очищают их от загрязнений и восстанавливают красочный рисунок.

Также работы проходят на территории усадебного комплекса "Кузьминки". Там обновляют фасады и интерьеры флигелей и корпусов. В Басманном районе реставрируют кафедральный Елоховский собор, а на Берсеневской набережной - Палаты Аверкия Кириллова. Недавно в этой исторической усадьбе при вскрытии полов обнаружили клад монет из белого металла 16-17-го веков. Ценная находка после экспертизы будет передана в Музей Москвы.