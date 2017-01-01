В Керчи показали уникальные древние артефакты

Уникальная выставка в Крыму. В Керчи представили археологические находки, сделанные во время раскопок при строительстве Крымского моста. Открывшаяся экспозиция - это редкая возможность познакомиться с культурой жителей Биели - комплекса поселений, существовавших в античные времена буквально на стыке миров.

Античная керамика, оружие скифов и хазар, утварь крымских татар – 55 предметов и более чем двухтысячелетняя история! В керченском Лапидарии впервые показывают артефакты, найденные в комплексе поселений Биели.

"Поселение, которое существовало буквально на грани миров, на грани эллинского и варварского, и хазары, и татары, и христианские символы вплоть до 19 века, и множество находок было поднято из земли", - рассказала Нина Кучеревская, заведующая отделом "Лапидарий" ГБУ РК "Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник".

Это было богатое поселение с крепостной стеной и усадьбами. Жители занимались скотоводством и торговлей. Еще в середине 19 века здесь насчитывалось 80 дворов, но к концу столетия городище пришло в упадок и исчезло. Комплекс изучили только в 2017 году перед строительством железнодорожных подходов к Крымскому мосту.

Поселение Биели существовало с эпохи бронзы, вплоть до 19 века здесь постоянно менялись различные культуры — вот лишь один из примеров многослойности памятника — это антропоморфные изваяния, надгробные плиты античного периода, которые в более поздние времена местное население использовало уже как строительный материал для своих зданий.

Многие вещи в этом поселении получали вторую жизнь. Вот средневековый штамп для хлеба, его сделали из ножки амфоры. На античной кладке – христианские и мусульманские символы, своеобразные обереги. Архитрав – балка с посвятительной надписью, как минимум четырежды меняла свое назначение.

Вокруг – более 10 курганов. Захоронения знатных жителей Боспора, скифов и сарматов. Их хорошо видно издалека. И местные жители часто гуляли в этих местах, но о существовании древнего поселения не догадывались.

Наконечники скифских и хазарских стрел, татарские перстни и фигурка птицы тонкой работы, декоративные накладки для одежды, турецкие курительные трубки – это лишь малая часть того, что обнаружили археологи. В фонды музея поступило более полутысячи предметов. Многие еще изучают. Так что экспозицию со временем будут пополнять.