Простая черная плита: фото могилы Умара Джабраилова в родном селе

В Чечне простились с Умаром Джабраиловым. Бизнесмена похоронили в родном селе.

На траурной церемонии присутствовали десятки человек: это близкие Джабраилова, родственники, друзья и жители села. Тело бизнесмена, обернутое в саван, пронесли от дома его родных до кладбища.

Кто из семьи Умара Джабраилова присутствовал на похоронах, доподлинно неизвестно. Известно только, что родные дочери бизнесмена приехать не смогли. Обе живет за границей. Младшая дочь даже объявила сбор средств на организацию ее поездки в Чечню, но денег ей никто не дал.

Сразу после погребения на могиле Умара Джабраилова установили памятник. Монумент представляет собой лаконичную черную плиту со скругленным верхом. На памятник установлена табличка с именем покойного на родном языке, даты рождения и смерти.

О смерти Умара Джабраилова стало известно 2 марта. Тело бизнесмена с огнестрельным ранением обнаружили в одном из столичных отелей. Сообщается, что он совершил самоубийство, однако близкие в эту версию не верят.

