Дмитриев: Цена на нефть в 100 долларов неизбежна

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев спрогнозировал резкий скачок цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Сейчас стоимость нефти с поставкой в Азии уже превышает 90 долларов за баррель для большинства сортов, нефть марки Murban - 96 долларов за баррель.

"Цена на нефть в 100 долларов (7,7 тысячи рублей – прим. ред.) неизбежна", - написал он на своей странице в X.

Мировые цены на нефть выросли из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Судоходство в Ормузском проливе остановлено, что вызвало дисбаланс на мировых рынках нефти и газа.