Путин распространил кредитные каникулы на участников операции в Курской области

Президент России Владимир Путин распорядился обеспечить внесение поправок в законодательство, чтобы распространить кредитные каникулы на участников отражения вооруженного вторжения ВСУ на территорию России.

Как сообщает пресс-служба Кремля, механизм кредитных каникул, предусмотренный для участников специальной военной операции, предписывается распространить на лиц, выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России, в ходе вооруженной провокации на государственной границе и территориях регионов, прилегающих к зоне СВО.

Поправки также должны предусматривать прекращение кредитных обязательств лиц, погибших при выполнении указанных задач.

Поручение главы государства адресовано федеральному правительству.

Ранее в Госдуме предложили применять двойной коэффициент при начислении накопительного взноса по военной ипотеке. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, выступивший с такой инициативой, подчеркнул, что важно создать приоритетные условия по жилищному обеспечению для участников спецоперации.

Президент Владимир Путин признавал, что при взаимодействии Минобороны с социальными службами могут возникать проволочки и затруднения. Глава государства попросил прощения у вдовы бойца, которая за два года после гибели мужа так и не получила положенную ей и двум маленьким детям пенсию.